ПВО сбила за ночь 20 дронов ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны минувшей ночью отразили очередную воздушную атаку киевского режима. Перехвачено и уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что больше всего дронов сбито над территорией Курской области – 14. 2 беспилотника перехвачено над Московским регионом. По одному беспилотному летательному аппарату уничтожено над Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в Telegram, что один беспилотник ВСУ попал в дом в Красногорске. Пострадала квартира на 17 этаже здания на улице Народного ополчения. В результате атаки дрона 34-летний мужчина госпитализирован с осколочными ранениями. Также в больницу попала беременная женщина, у нее сильный стресс. Возгорание в квартире оперативно ликвидировано.