Вывел машину из зоны поражения: новые подвиги героев СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Сержант Константин Туровский и его штурмовая группа, скрытно пробравшись к опорнику ВСУ, атаковали врага. Константин первым вступил в бой и лично уничтожил трёх радикалов. Бойцы под командованием Туровского зачистили позиции неприятеля и, отразив несколько контратак противника, закрепились на новых рубежах.

Гвардии прапорщик Максим Васильев, доставляя боеприпасы на линию соприкосновения, засёк вражеский дрон-разведчик и меткими выстрелами уничтожил коптер. А когда ВСУ открыли артиллерийский огонь, Максим, умело маневрируя, вывел машину из зоны поражения и своевременно подвёз боекомплект нашим передовым отрядам.