Российские военные уверенно развивают наступление на позиции неонацистов в зоне проведения СВО. Наносят поражение технике и живой силе противника на передовой и в тылу.

На Красноармейском направлении операторы ударных беспилотников самолетного типа "Молния" атаковали опорники врага на линии боевого соприкосновения. Поддержка с воздуха позволила нашим штурмовикам продвинуться в глубину обороны неонацистов на стратегически важном участке фронта.

Точно в цель бьет артиллерия. На Краснолиманском направлении расчет буксируемой гаубицы "Гиацинт" беглым огнем накрыл скопление бронетехники и живой силы ВСУ, сорвав ротацию неприятеля на передовой.

Сокрушительное поражение врагу наносит армейская авиация. Экипажи штурмовиков Су-25 ракетным ударом с малой высоты поразили укрепрайон ВСУ. Отработав точно по заданным координатам, пилоты выпустили тепловые ловушки, чтобы обойти ПВО противника, и благополучно вернулись на аэродром базирования, где самолеты тут же начали готовить к повторным вылетам.