Пинчук впервые назвала настоящую причину развода с Чобаняном: дело не в изменах

Ирина Пинчук и Арай Чобанян разругались в феврале после того, как хакеры взломали соцсети звезды "Дома-2". В Сеть слили переписку мужчины с другими девушками, так его жена узнала об изменах.

В апреле бывшие участники реалити подали заявление на развод. Но, как теперь выяснилось, предполагаемые измены Арая, не основная причина расторжения брака. Ира призналась, что уже давно недовольна поведением мужа. Пинчук считает, что только ее заботило будущее семьи, а Чобанян жил в свое удовольствие. Девушка намекнула, что даже зарабатывала больше супруга, а хотела бы расслабиться и довериться своему мужчине.

"Человек живет свою прекрасную свободную жизнь и нет никаких забот", — возмутилась Ира.

Бывшая участница телестройки хотела бы, чтобы муж больше вкладывал сил и энергии в воспитание детей, проявлял инициативу и брал на себя ответственность. "Я ему обозначила, что нужно больше инициативы. А он: "Что я не так делаю? Отвали!" Я пытаюсь достучаться даже после развода. Это даже лучше для тебя. Ну вырасти ты уже как мужчина! Больше ответственности, да е-мае! Хотя бы покажи, что ты можешь измениться, чтобы я пожалела, что развелась", — призналась Ира.

Пинчук не уверена, что они с Чобаняном сохранят добрые отношения. У Ирины накопилось много обид, а Арай продолжает подливать масла в огонь.

"Сейчас человек собирается на Ибицу, у него кайфы. А я думаю: "Какие проекты взять? Как больше заработать?" Потому что в сентябре непонятно что будет. Заработок уменьшится, а я сняла дом, который немало стоит. Дети растут, много всего нужно", — поделилась Пинчук в беседе с Кристиной Егиазаровой.