Эксперт Юшков: Всё может дойти до прямого противостояния США с Ираном

Из чего исходил Дональд Трамп, принимая решение об ударе по Ирану? Как сказывается ближневосточный конфликт на мировом рынке энергоресурсов? Что произойдёт, если Тегеран перекроет экспорт нефти через Ормузский пролив? И чем рискует сам Иран при таком повороте событий?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

"Если Иран ответит по американским военным базам, соответственно тогда и американцы должны будут отвечать. И в итоге все может дойти до прямого противостояния США с Ираном ", - отметил он.

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