Иран запустил ракеты по американским базам в Катаре и Ираке

Иран запустил десять ракет по американским базам в Катаре и одну ракету по американской базе в Ираке, сообщает Ynet со ссылкой на израильский источник.

Тревога объявлена на базах США в Бахрейне, Кувейте и Катаре, передает иранская гостелерадиокомпания, также отмечая, что сирены слышны на базах в Ираке.

Вместе с тем издание Axios со ссылкой на израильский источник пишет, что Иран выпустил в направлении американских баз в Катаре шесть ракет.

Как уточняет агентство Tasnim, операция Ирана против баз США получила название "Хорошая весть о победе". Проводит ее Тегеран в отношении баз в Катаре и Ираке.

Ранее США атаковали ядерные объекты в Иране. Тегеран пообещал дать на это жесткий ответ.