Режим прекращения огня между Ираном и Израилем вступил в силу

Внимание всего мира сейчас приковано к Ближнему Востоку. Этим утром вступил в силу режим прекращения огня между Ираном и Израилем. Об этом сообщили государственное телевидение Исламской республики и президент США Дональд Трамп.

Настало наконец время для мира - пишет в своих соцсетях президент США. Топор войны Тегеран и Тель-Авив зарыли в 7 утра по московскому времени. СММ-менеджеры и пиарщики Трампа ликуют: звание "миротворец" сохранено.

Термин "12-дневная война" Трамп придумал сам. Президент поблагодарил Иран за своевременное уведомление о готовящейся атаке на американскую авиабазу в Катаре и подчеркнул - никаких существенных повреждений в ходе удара не выявлено. Следом ещё одно сообщение в личной соцсети американского президента:

"Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его! Президент Соединённых Штатов Дональд Дж. Трамп".

Глава Белого дома ожидает, что объявленное им прекращение огня между Израилем и Ираном будет "вечным". Журналистов телеканала NBC Трамп заверил, что оно бессрочное. В Тегеране пока осторожны к таким громким обещаниям.

"Как мы неоднократно говорили, именно Израиль начал войну, а не мы. В настоящее время не было соглашения о прекращении огня или остановке операций. Однако при условии, что израильский режим остановит свою незаконную агрессию против иранского народа не позднее чем к 4 часам утра по тегеранскому времени, мы также не собираемся продолжать реагировать. Окончательное решение о прекращении военных операций будет принято нами позже", - заявил Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана.

В канцелярии премьер-министра Израиля сообщили, что Тель-Авив тоже принял предложение Трампа и согласился прекратить огонь. В сообщении правительства говорится, что Биньямин Нетаньяху накануне вечером созвал кабинет министров вместе с министром обороны, начальником Генштаба и главой Моссада, чтобы доложить: Израиль достиг всех целей операции и даже больше.

Впрочем, еврейское государство оставляет за собой право жёстко реагировать на любое несоблюдение перемирия со стороны Тегерана. В Израиле уже звучат негативные оценки по поводу перемирия с Ираном, объявленного Трампом. Бывший министр обороны Авигдор Либерман считает результат войны для Израиля "горьким" и прогнозирует новый конфликт уже через 2 года. Отвечать на атаку Ирана на военные базы США в Катаре Вашингтон не будет.

Аналитики уверены: взаимные удары Соединённых Штатов и Исламской республики все больше похожи на театральную постановку, чтобы сохранить лица. Агентство "Блумберг" сообщает: атака на ядерные объекты Ирана тоже оказалась не такой разрушительной, как в пресс-релизе.

Что это вообще всё было и для чего США вмешивались, мировая пресса не очень понимает. Журнал Rolling Stone со ссылкой на анонимные источники сообщает: Трамп ударил по Ирану исключительно на основе настроения, а не опираясь на разведданные. Впрочем, что бы ни говорил Трамп, а стороны конфликта сочли, что их миссии должны быть выполнены до конца. И продолжили ранее запланированные удары по территории противника.

Армия обороны Израиля выпустила предупреждение жителям седьмого округа Тегерана, в котором призвала их эвакуироваться перед нанесением новых ударов Также ЦАХАЛ опубликовал кадры объективного контроля, на которых предположительно прилеты израильских ракет по мобильным пусковым установкам в Иране. Они якобы уже были готовы обстрелять территорию Израиля.

Над иранской столицей и другими городами страны работала система ПВО. Тем не менее, в провинции Гилян по меньшей мере девять человек погибли и 33 были ранены.

Верховный лидер Ирана Хаменеи заявил, что Иран не проявлял агрессии и не позволит проявлять агрессию по отношению к себе. В итоге ранним утром вооруженные силы страны запустили по Израилю десятки ракет. ЦАХАЛ сообщил о шести волнах атак всего за час.

Система "Железный купол" работала на пределе возможностей, однако несколько ракет все же упали в разных районах страны. Прилеты, в частности, зафиксированы в "Тель-Авиве". В городе Беэр-Шева практически полностью разрушен семиэтажный жилой дом.