Иран нанес ракетный удар по американской базе в Катаре. Тегеран заявил, что это ответ на атаку США по ядерным объектам страны. За несколько часов до атаки радиостанция УВБ-76, известная также как "Станция Судного дня", выдала в эфир четыре сообщения.

Как говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", отслеживающем активность радиостанции, первое сообщение поступило утром, в 11:17 по Москве. "НЖТИ 72753 клинок 0979 2679 мысовьюк 9812 8351", —прозвучало в эфире.

Через час радиостанция передала: "НЖТИ 61163 бобина 3725 2902". А в 14:25 было зафиксировано сообщение: "НЖТИ 03011 панировка 5821 6631". В 15:40 прозвучало "НЖТИ 70257 отнятье 6079 0078" и после этого сигналы прекратились.

Государственное телевидение Ирана оповестило о начале операции "Хорошая весть о победе" около 20:00. Тегеран ударил по американской военной базе "Аль-Удейд". Вооруженные силы Ирана назвали этот шаг "решительным" и заявили, что ни при каких обстоятельствах не оставят без ответа нарушение безопасности страны.

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в Советском Союзе в 1970-х годах. В основном в эфире можно услышать короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой". Также УВБ-76 считается "Станцией Судного дня", так как существует версия, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".