Макрон: удары США по ядерным объектам Ирана не имеют законных оснований

Вашингтон в ночь на 22 июня нанес удары по трем объектам Ирана. Атака была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Тегерана. Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал действия США.

По словам французского лидера, американские удары не имеют законных оснований, однако Париж разделяет их цель.

"Надо говорить так, как есть: эти удары нелегитимны. Даже с учетом того, что Франция разделяет цель не дать Ирану обрести ядерное оружие", — заявил Макрон, отметив, что ликвидации ядерной программы Тегерана можно добиться только дипломатическим путем.

В свою очередь Дональд Трамп сообщил, что Иран должен согласиться "закончить эту войну". Президент Америки пригрозил Тегерану куда более серьезными последствиями, передает РИА Новости.

Отметим, что 23 июня около 20:00 по московскому времени Иран нанес ответный удар по военной базе США в Катаре. Как заявило катарское министерство обороны, силы ПВО успешно отразили ракетную атаку, жертв и пострадавших среди населения нет.