Маргарита Симоньян впала в отчаяние из-за комы Тиграна Кеосаяна

Тигран Кеосаян в конце прошлого года пережил клиническую смерть и впал в кому. Режиссер уже полгода находится без сознания. Маргарита Симоньян каждый день приезжает к мужу в больницу, но ничем не может ему помочь.

Журналистка старается продолжать работать, но иногда ее захватывает отчаяние. Симоньян призналась, что ей "стыдно за свое уныние".

В своем микроблоге Маргарита рассказала, что однажды одна из подписчиц поделилась с ней самым сокровенным. Женщина хотела поддержать журналистку и описала свою историю. Симоньян растрогали слова поклонницы. Ее рассказ заставил журналистку сделать признание.

"Я себе говорю: „Хватит убиваться, у миллионов людей болеют и гибнут близкие, в том числе дети, у миллионов женщин в жизни вообще никогда не было счастья, а у тебя было, у всех бывает горе, кто сказал, что именно ты должна была обойтись без него?“ Беслан вспоминаю, думаю о родителях, потерявших маленьких детей. И становится стыдно за свое уныние", — поделилась главный редактор RT.

При этом Маргарита отмечает, что вот уже полгода она держится благодаря вере и теплым воспоминаниям о любимом. Также не падать духом Симоньян помогает поддержка неравнодушных людей.