Reuters: Иран уведомил США о своих атаках за несколько часов

Иран нанес удар по военной базе США в Катаре. Атаку Тегеран назвал ответом на действия американских военных.

По информации агентства Рейтер, которое ссылается на высокопоставленный источник в ближневосточном регионе, Иран за несколько часов предупредил Америку о предстоящих атаках. Для этого были задействованы два дипломатических канала.

Кроме того New York Times уверяет, что Тегеран отдельно уведомил власти Катара, указав, где находится одна из целей ударов иранских ракет. "Иран скоординировал атаки на американскую авиабазу в Катаре с катарскими чиновниками и заранее уведомил, что атаки неминуемы, чтобы минимизировать потери", — пишет газета.