В Британии заявили, что Украина начала массовое производство "достающей до Москвы" ракеты

Киев приступил к массовому производству баллистической ракеты малой дальности "Сапсан", которая способна долететь до Москвы. Об этом пишет британская газета The Times.

Изданию удалось узнать, что новая украинская ракета может поражать цели на расстоянии 498,9 километров, тогда как от российско-украинской границы до Москвы 482,8 километра. При этом масса боевой части "Сапсана" — 480 килограммов.

Британские журналисты спросили о разработке у главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Четкий ответ получить не удалось.

"Дела идут очень хорошо. Я думаю, что мы сможем удивить наших врагов во многих случаях", — заявил он.

Напомним, что еще 18 апреля Вооруженные силы России нанесли групповой удар по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан". Как пояснил военный эксперт Александр Перенджиев, эта операция фактически сорвала дальнейшую разработку нового оружия Киева.