ФСБ рассекретила документы о подготовке парада 1945 года в Москве

Сегодня 80-я годовщина исторического парада на Красной площади, который ознаменовал победу Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. К этой дате ФСБ рассекретила документы о подготовке мероприятия.

Решение провести парад 15 июня 45-го принял Иосиф Сталин. В этот же день заместитель коменданта Москвы полковник Николай Гребенщиков направил начальнику шестого управления служебную записку с перечнем воинских частей, которые должны были принять участие в параде.

В документе на четырех листах говорится: на Красную площадь выйдут 298 рот пехоты - это почти 32 тысячи человек, а также 350 артиллерийских батарей, свыше 600 единиц бронетанковой техники и 13 эскадронов конницы.

Опубликована схема построения войск на параде и точки размещения киносъемочных групп. Обнародованы 8 видов пропусков, среди них - правительственные, дипломатические и для иностранных корреспондентов.

В обеспечении безопасности мероприятия задействовали более 17 тысяч человек. Парад Победы 24 июня 45-го принимал Георгий Жуков. Командовал войсками Константин Рокоссовский. Шествие героев длилось 122 минуты под проливным дождем.