Глава МИД Ирана поблагодарил армию за ответ на атаки Израиля

Иран до последней минуты давал вооруженный ответ на атаки Израиля.

Операции продолжались до 4:00 утра (3:30 мск). Военные действия продолжались до самой последней минуты, пока не истек срок, установленный для прекращения огня, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Я благодарю наши храбрые вооруженные силы, которые остаются готовыми защищать нашу дорогую страну до последней капли крови", - написал он в соцсети Х.

При этом, по словам Аракчи, на данный момент нет соглашения о прекращении огня.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Восстающий лев" против Ирана с целью свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В тот же день Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале ответной операции "Истинное обещание - 3". В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения между Израилем и Ираном о прекращении огня.