США "отодвинули" Украину на второй план НАТО

Удары США по Ирану отодвинули Украину на второй план на саммите НАТО.

Многомесячные попытки стран ЕС согласовать позиции по Украине с президентом США Дональдом Трампом позиции находятся под угрозой срыва, пишет газета The Washington Post. Как ранее сообщалось, между Вашингтоном и Брюсселем были разногласия относительно повышения ежегодных военных расходов до 5% ВВП.

Европейцы до последнего опасались, что американский президент может отменить встречу из-за ударов по Ирану. Ожидается, что переговоры по решению украинского конфликта будут вестись без упоминания украинского лидера Владимира Зеленского.

Теперь саммит НАТО будет полностью посвящен вмешательству самого мощного союзника Европы в расширяющийся конфликт за пределами евро-атлантического региона", - говорится в материале WP.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Восстающий лев" против Ирана с целью свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В тот же день Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале ответной операции "Истинное обещание - 3". В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения между Израилем и Ираном о прекращении огня.