Подробности смерти трубача группы "АукцЫон" Юрия Парфенова

Накануне, 23 июня, стало известно о смерти трубача из группы "АукцЫон" Юрия Парфенова. Ему было 79 лет.

Деталями смерти артиста поделился директор коллектива Сергей Васильев. Он рассказал, что Юрий Парфенов долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Недавно его состояние резко ухудшилось, тогда было принято решение госпитализировать артиста. Однако медики не смогли спасти Парфенова. Он умер в больнице.

Сообщается, что трубача похоронят в Москве, передает aif.ru. Однако пока неизвестны ни место, ни время похорон.

Напомним, что в составе группы "АукцЫон" Юрий Парфенов находился с 2011 года. Трубач является лауреатом международных джазовых фестивалей, в том числе в Баку, Ялте и Сочи. В 1997 году Юрий Парфенов был удостоен звания заслуженного артиста России.