Трамп пригрозил Ирану и Израилю потерями в случае отказа от перемирия

Израилю и Ирану есть что терять. И обе страны много потеряют, если собьются с пути праведности и истины, заявил в своей соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, Израиль и Иран пришли к нему с предложением мира почти одновременно. Если перемирие будет заключено, то обе нации много приобретут: они "увидят огромную любовь, мир и процветание в своем будущем", написал американский лидер. Если же Тегеран и Тель-Авив откажутся от перемирия, то много потеряют, заключил хозяин Белого дома.

Американский президент ранее заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия. По истечении 24 часов оно, якобы, должно стать официальным прекращением 12-дневной войны. Однако в Иране, в свою очередь, заявили, что ни о каком мирном соглашении не знают.