Брэд Питт посещал клуб анонимных алкоголиков после расставания с Анджелиной Джоли

Когда-то Анджелина Джоли и Брэд Питт считались самой красивой парой в мире. Актеры познакомились на съемках фильма "Мистер и миссис Смит" и закрутили роман. Брэд Питт настолько увлекся своей очаровательной партнершей, что даже забыл о жене Дженнифер Энистон. А вскоре и вовсе подал на развод. Вместе с Джоли Питт стал отцом шестерых детей: приемных и родных пополам. А спустя время актеры официально оформили отношения.

Вот только брак этот долго не продлился. Анджелина Джоли подала на развод, заявив, что устала терпеть пьяные выходки мужа. Последней каплей стал инцидент в самолете, когда выпивший Брэд Питт накинулся с кулаками на жену и одного из их детей.

В свежем подкасте Armchair Expert Брэд Питт не стал упоминать этот эпизод, но признался, что у него действительно были проблемы с алкоголем. "Я пробовал все подряд, все, что мне давали", - отметил актер.

В результате Брэд Питт понял, что ему нужна посторонняя помощь, и стал посещать собрания анонимных алкоголиков. "Я чувствовал отчаяние, мне нужно было себя как-то разбудить. Это было трудное время. Мне нужна была перезагрузка", - признался артист.

Разговоры и шутки на этих собраниях пошли на пользу голливудскому актеру. Брэд Питт отметил, что в клубе анонимных алкоголиков оказалась очень теплая и дружественная атмосфера, которая помогла ему выйти из зоны комфорта.

"Я просто подумал, что это невероятно: мужчины делятся своим опытом, своими слабостями, своими промахами, своими желаниями, своими болями и при этом много шутят", - отметил Питт.

Актер также признался, что, начав трезвую жизнь, делал попытки общаться с детьми, но те не были настроены на контакт, поэтому сейчас он с ними не поддерживает связь.