Украинская армия вынуждена использовать элитные подразделения в качестве обычной пехоты. Командование ВСУ испытывает острый дефицит подготовленных бойцов. В бой бросают элитные спецподразделения, которые несут значительные потери в Сумской области, сообщили в российских силовых структурах.

В частности, как рассказали силовики агентству РИА Новости, 6-й отдельный полк спецназа "Рейнджерс" — одно из элитных подразделений ВСУ — экстренно перебросили под Юнаковку на сумском направлении. Однако уже через неделю полк пришлось вывести с передовой из-за тяжелых потерь.

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что у российской армии нет задачи взять Сумы. Тем не менее, исключать такую возможность нельзя: действия ВС России в Сумской области продиктованы необходимостью обезопасить приграничные российские территории от обстрелов ВСУ.