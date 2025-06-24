Бизнесмен из-за долга застрелил главу колледжа и его адвоката под Тулой

В Тульской области задержали предпринимателя, подозреваемого в убийстве директора колледжа олимпийского резерва и его адвоката.

Личность убийцы была установлена в кратчайшие сроки. В настоящий момент его доставили в следственный отдел, сообщили в региональном управлении СКР.

Имя подозреваемого не раскрывается, в сообщении следственного комитета он фигурирует как "новомосковский предприниматель". Возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек.

23 июня утром в посёлке Майский Узловского района были обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Погибшими оказались директор колледжа олимпийского резерва Александр Архипов и его адвокат Евгений Аксенов, передает РИА Новости.

Как удалось выяснить следствию, "новомосковский предприниматель" не захотел отдавать многомиллионный долг. Он пообещал вернуть деньги, но для этого попросил доехать до поселка. Сидя на заднем сиденье машины, мужчина выстрелил в голову директору и его адвокату, после чего уехал.