Ковальчук рассказала о начале романа с Чумаковым: "Секс был практически на первом свидании"

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков вместе уже много лет. Пара считается одной из самых крепких и гармоничных в отечественном шоу-бизнесе. Певица родила мужу дочек Амелию и Алисию. Примечательно, что наследниц артисты предпочитают не показывать, до сих пор общественность не знает, как выглядят девочки.

Зато о своей личной жизни ни Ковальчук ни Чумаков не умалчивают. Юлия и Алексей несколько месяцев назад дали такое откровенное интервью Светлане Бондарчук, что разразился скандал. В частности, многим зрителям не понравились слова певца о том, что он выбрал Юлию Ковальчук по принципу "вдул бы или не вдул" и заявил, что в браке никто никому ничего не должен.

В новом интервью Юлия Ковальчук рассказала о начале романа с Алексеем Чумаковым. Певица дала понять, что она совсем не скромница, сообщив, что у них с артистом случился интим вскоре после знакомства.

"Долговечность семьи с плохим сексом невозможна. Секс был практически на первом свидании. Мы взрослые люди, надо было сразу все попробовать и проверить", - объяснила Ковальчук на шоу "Злые языки".

Поначалу отношения с Алексеем Чумаковым давались артистке нелегко. Они часто выясняли отношения, пытаясь перехватить пальму первенства. Лишь со временем Юлия Ковальчук обрела мудрость и научилась с умом строить брак.

"Мы ругались, но не оскорбляя друг друга. Я была самодостаточная артистка, девушка, рядом со мной такой же самодостаточный самец-мужик. И мне вдруг пришлось прогибаться под мужчину и признавать его правоту. Мне тяжело это давалось, потребовалось много лет", - призналась певица.