Лавров обратил внимание на двойные стандарты Запада

Статьи устава ООН необходимо выполнять в полном объеме, а не выборочно в геополитических интересах отдельных стран, заявил сегодня Сергей Лавров. Глава российской дипломатии принимает участие в "Примаковских чтениях".

Этим утром стартовал второй день работы научно-экспертного форума. Министр обратил внимание на тенденцию к возрождению нацизма в Европе и двойные стандарты Запада. В адрес неугодных государств постоянно звучат обвинения в несоблюдении прав человека, а происходящее на Украине спонсоры киевского режима как будто не замечают.

"Ну вы знаете, что сделано с русским языком на Украине этими неонацистским правителями и какая судьба уготована канонической Украинской православной церкви. Кто-нибудь хоть раз слышал сочетание "права человека" в тех оценках, которые Запад высказывает в отношении киевского режима за последние 11 лет после госпереворота? Я – нет", - сказал Лавров.