Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Богдана Зиновьева

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет о 12-летнем Богдане Зиновьеве из Луганской народной республики. Мальчику поставили смертельный диагноз - сверхтяжёлая форма апластической анемии. Это очень редкое заболевание, при котором костный мозг не вырабатывает клетки крови. У ребёнка по всему телу начали появляться синяки. Сейчас Богдан находится в московской клинике, ему провели пересадку костного мозга. Однако донорская иммунная система пока не заработала в полную силу. Поэтому мальчику необходима срочная поддержка специальным препаратом, который поможет защитить организм от опасных вирусов. Но стоит терапия очень дорого - почти 11 миллионов рублей.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Богдана. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

На рисунках Богдана четыре фигурки: его семья - неразлучны. Больше всего мальчик хочет, чтобы все было, как раньше - вернуться домой в родной Краснодон Луганской народной республики. Но вот уже почти год, как он в разлуке с любимыми - папой и младшей сестрой – всё потому, что серьезно заболел.

"По телу пошли большие гематомы. Он занимался боксом, и не сразу мы подумали, что это какая-то болезнь. Мальчик - ну синяк и синяк. Но с каждым днем их становилось все больше по телу. И мы обратились в больницу", - рассказала Екатерина Зиновьева, мама Богдана.

В Луганске ребёнка срочно госпитализировали. В анализах крови почти не было тромбоцитов и лейкоцитов. Заподозрили апластическую анемию. Экстренно перевезли в Москву: диагноз подтвердился. Более того, дополнительное обследование показало, что у Богдана сверхтяжелая форма заболевания. Организм мальчика мог не справиться с любой инфекцией.

"Когда мы приехали в Москву, мы поняли, что у Богдана уникальные случай, нестандартный. Врачи принимали важные решения, чтобы спасти Богдана", - говорит Екатерина Зиновьева.

Состояние Богдана врачи обсуждали на консилиумах, в том числе с зарубежными коллегами. Для мальчика разработали индивидуальный план лечения. Впервые в России ребенку с апластической анемией уже на первом этапе решили провести трансплантацию костного мозга от частично совместимого донора.

Как донор подошла мама. Пересадка прошла успешно. Была применена специальная методика "очистки" трансплантата от клеток, приводящих к осложнениям. Теперь для жизни Богдана угрозы нет, но его новая иммунная система ещё не научилась справляться с инфекциями самостоятельно, и сейчас ребёнок особенно уязвим. В числе самых опасных вирусов - цитомегаловирус, который может привести к пневмонии и даже вызвать отторжение трансплантата. Поэтому Богдан нуждается в серьезной профилактической поддержке. Защитить организм мальчика может единственный препарат, который пока не зарегистрирован в России. Стоит он почти 11 миллионов рублей. Семья из ЛНР просит о помощи.

"Хочу обратиться ко всем неравнодушным людям. Помогите нам в сборе средств на препарат, чтобы защитить сына от вируса. Мы хотим очень вернуться домой, чтобы ребенок дальше ходил в школу, также продолжал заниматься спортом, гулял с друзьями, был с семьей", - сказала Екатерина Зиновьева.

Пока же Богдан не может находиться вне стерильных условий больницы. Но очень верит, что ему помогут, и он снова будет сильным и готовым к любым приключениям, какие должны быть летом у 12-летнего мальчика.

Ещё раз напомним - без специальной терапии Богдан не сможет покинуть больничные стены. Любая инфекция для него смертельно опасна. Начать лечение препаратом мальчику необходимо как можно скорее - и ваша помощь нужна прямо сейчас. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Богдана Зиновьева, программа 2299