В Москве прощаются с Валентиной Талызиной

В Москве сегодня прощаются с Валентиной Талызиной. Народной артистки РСФСР не стало в минувшую субботу. Траурная церемония в эти минуты проходит в театре имени Моссовета, на родной сцене актрисы, которой она посвятила более 60 лет.

Отдать дань памяти пришли родные, друзья, коллеги, многочисленные поклонники. За свою карьеру Валентина Талызина сыграла десятки ролей на сцене, и свыше сотни в кино. "Зигзаг удачи", "Большая перемена", "Афоня". Её героини, смешные и строгие, полюбились миллионам зрителей.

Голосом Талызиной говорила Барбара Брыльска в "Иронии судьбы" и мама дяди Фёдора из мультфильма "Простоквашино". В кадре и за кадром актриса была неподдельно искренней и такой настоящей.

Похоронят народную артистку на Ваганьковском кладбище столицы. Валентине Талызиной было 90 лет.