Иран заявил о вступлении в силу режима прекращения огня с Израилем

Режим прекращения огня в ирано-израильском конфликте вступил в силу. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV - отметив, что прежде, чем заявить об этом, Иран отметился шестью ракетными запусками по объектам в Израиле.

В свою очередь, израильский телеканал Kan сообщил о ночном заседании, которое провел Биньямин Нетаньяху. Премьер-министр проинформировал правительство о достижении договоренности с Ираном по прекращению огня.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия. По словам Трампа, по истечении 24 часов оно должно стать официальным прекращением 12-дневной войны. В МИД Ирана, в свою очередь, заявили, что никакого соглашения об остановке военных действий пока нет. Однако, если Израиль прекратит агрессию не позднее 4:00 по местному времени, то Тегеран больше не будет наносить удары.