Бородина и Сердюков закатили шикарную свадьбу

Накануне, 23 июня, Ксения Бородина и ее третий муж Николай Сердюков с помпой отметили роспись, которая состоялась еще в начале месяца. По такому случаю влюбленные организовали свадьбу в шикарном поместье в Подмосковье и позвали множество гостей. Развлекали присутствующих артисты Zivert, Artik & Asti и Akmal’, Владимир Пресняков, а ведущим стал Илья Соболев.

"Сразу тебя предупреждаю, это последняя свадьба в твоей жизни. Я не отстану от тебя до тех пор, пока у нас не появятся дети. Я твой навечно", - приводит слова клятвы Николая Сердюкова "Светский хроник".

Интересно, что счастливую невесту-жену к алтарю вел муж ее приятельницы Ольги Орловой Валерий Маслов.

Напомним, звезда "Дома-2" Ксения Бородина познакомилась с блогером Николаем Сердюковым на шоу "Последний герой". Она была ведущей, а он боролся за победу.

Однако почему-то не все поклонники верят в долгосрочность брака Ксении и Николая. Судя по комментариям в Сети, многие фанаты прямо называют союз Бородиной и Сердюкова мезальянсом, мол, если ведущая накопила внушительное состояние, то ее избранник "гол как сокол". А некоторые интернет-пользователи прямо называют его альфонсом.