Израиль согласился на прекращение огня с Ираном

Израиль подтвердил, что согласился на прекращение огня с Ираном.

Согласно заявлению правительства, Тель-Авив не только достиг, но превзошел цели военной операции. В частности, ЦАХАЛ устранила ядерную и баллистическую угрозу, уничтожил военные объекты Ирана и добился полного контроля над воздушным пространством Тегерана.

Несмотря на перемирие, Израиль будет жестко реагировать на любое нарушение режима прекращения огня. Власти выразили благодарность президенту США Дональду Трампу за поддержку.

Ранее власти Ирана заявили о вступлении в силу режима прекращения огня с Израилем.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия. По словам Трампа, по истечении 24 часов оно должно стать официальным прекращением 12-дневной войны.