ФСБ задержала трех россиян за попытку диверсии в Бердянске

Сотрудники ФСБ задержали троих диверсантов, планировавших подрыв газопровода в Бердянске (Запорожская область).

Задержанные – граждане России. Их задержали с поличным, когда они пытались осуществить подрыв объекта газораспределительной сети, сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

На месте преступления и по адресам проживания диверсантов были обнаружены самодельные взрывные устройства и компоненты для его изготовления.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на диверсию и незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатки. Задержанные признали свою вину.

Ранее ФСБ задержала жителя Нижнекамска (Татарстан), который намеревался устроить теракт на нефтехимическом комплексе города.