ВС России нанесли удары по критической инфраструктуре Украины

Власти Украины сообщили об ударе ВС России по критической инфраструктуре. Целями стали объекты в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом сообщил в Telegram глава назначенной киевскими властями областной военной администрации Александр Прокудин.

Прокудин не сообщил, на какие объекты пришелся удар. Однако он перечислил почти три десятка населенных пунктов, в которых они расположены.

Тем временем ВС России продолжают наносить удары по украинской инфраструктуре. Воздушная тревога после 9 часов утра была объявлена в Киевской области. Сирены тревоги звучат также в Сумской и Черниговской областях.