Власти Подмосковья рассказали о состоянии пострадавшей беременной при атаке БПЛА

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о состоянии пострадавших от падения обломка БПЛА на жилой дом в Красногорске.

34-летнему мужчине, получившему осколочные ранения рук и ног, оказали необходимую медицинскую помощь, от госпитализации он отказался. Беременная женщина находится в перинатальном центре. У нее зафиксировали острую реакцию на стресс. Угрозы ее состоянию и состоянию ребенка нет. Женщина на 29-ой неделе беременности.

"Сегодня ей проведут дополнительно полное обследование", - сообщил губернатор в своем telegram-канале.

В ночь на 24 июня украинский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом на улице Народного ополчения в подмосковном Красногорске. Загорелась квартира на 17-м этаже, площадь пожара составила 20 квадратных метров. Повреждения получили фасад и остекление на 16-17 этажах.

Из дома было эвакуировано около 100 человек, в том числе 30 детей. В настоящий момент место падения обломка БПЛА оцеплено.