Наемники бегут с позиций в Днепропетровской области: "Визжат и плачут"

Мощные удары ВС России по позициям ВСУ в район села Январское на границе Днепропетровской области и ДНР сеют панику среди иностранных наемников. Они пытаются бежать, среди иностранного контингента есть погибшие, сообщили в российских силовых структурах.

Как рассказали силовики агентству ТАСС, иностранные наемники были переброшены в село Январское недавно. По словам собеседников агентства, иностранцы в радиоэфире "визжат и плачут", жалуются на обстановку на фронте.

Днем ранее стало известно, что украинская армия перебросила несколько групп иностранных наемников в населенный пункт Январское. Иностранцев сопровождает группа женщин, которые выполняют, в том числе, функции переводчиков.