Собянин: Московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил московскую школьницу Надежду Яшмолкину, сдавшую ЕГЭ на максимальные 400 баллов. Сообщение опубликовано в Телеграм-канале Собянина.

"Девушка планирует сделать карьеру в сфере ИТ. Сейчас выбирает между ВШЭ, МГУ и Бауманкой. Уверен, каждый вуз будет рад такой студентке, а в перспективе — и любая московская компания. От всей души поздравляю Надю, ее учителей и родителей, желаю удачи!" — сообщил мэр Москвы.

Как отмечается, выпускница столичной школы № 1514 получила самые высокие баллы по четырем предметам - русскому языку, профильной математике, информатике, а также физике.

Ранее были названы самые популярные предметы среди одиннадцатиклассников в Москве: это профильная математика, обществознание и английский язык.