Прощание с Валентиной Талызиной началось в Москве

Сегодня, 24 июня, в Москве началось прощание с легендарной артисткой Валентиной Талызиной. Гроб с телом актрисы установили на сцене Государственного академического театра имени Моссовета, которому та отдала не один десяток лет. Вокруг разложили венки и корзины с белыми цветами. Рядом традиционно поставили несколько рядов стульев, ближние к гробу из которых заняли безутешные родственники.

Напомним, что народная артистка РСФСР Валентина Талызина ушла из жизни 21 июня. Ей было 90 лет. Легендарную актрису похоронят на Ваганьковском кладбище.

Известно, что последнее время актриса боролась с онкологическим заболеванием, но продолжала выходить на сцену. Так, в мае она сыграла Графиню в спектакле "Пиковая дама", а на следующий день принимала участие в вечере "Это и моя Победа", организованном театром. Кроме того, Валентина Талызина успела сняться в новом выпуске шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".

Валентина Талызина Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В 1958 году окончила Государственный институт театрального искусства имени Луначарского (ныне ГИТИС). Среди наград актрисы - ордена Почета, Дружбы, "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Она сыграла десятки ролей на сцене Театра имени Моссовета. Широкому зрителю Талызина известна по ролям в таких фильмах, как "Зигзаг удачи", "Большая перемена", "Афоня", "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "О бедном гусаре замолвите слово" и других.