Зеленский выразил надежду на встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите НАТО в Гааге.

Ранее Трамп проигнорировал возможность встречи с Зеленским на полях саммита G7 в Канаде. Политик досрочно покинул саммит, объяснив, что ему нужно решить множество важных вопросов"ю

"Да, я собираюсь. Я не знаю, что будет. <...> команды работают, мы собираемся", - заявил он в интервтю телеканалу Sky News (цитата по ТАСС).

Саммит НАТ пройдет 24-25 июня в Гааге (Нидерланды). Как ожидается, Лидеры государств — участников Североатлантического альянса поддержку Украины. Помощь Киеву теперь будет учитываться в национальных оборонных расходах стран.