Пугачева публично посмеялась над Галкиным* после новости о разводе

В последнее время в Сети муссируются слухи о проблемах в браке Аллы Пугачевой и иноагента Максима Галкина. Говорят, артисты на грани развода после того, как работавший с Филиппом Киркоровым продюсер Леонид Дзюник раскрыл, что Пугачева умело уводила гонорары из-под носа мужа.

По словам продюсера, Примадонна промотала деньги, которые заработал ее четвертый супруг. Как рассказал бывший директор артиста, Пугачева вкладывала гонорары Киркорова в свой бизнес. Когда артист узнал, куда идут его деньги, он подал на развод.

Поговаривают, что эта информация дошла до Максима Галкина* и очень его заинтересовала. Отметим, что после отъезда из России юморист является единственным кормильцем в семье.

Однако, похоже, в семье отношения не настолько плохие, как считают интернет-пользователи. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" артист опубликовал свежее видео, которое сняла его супруга. Галкин* позирует Пугачевой на фоне римского пейзажа. Алла назвала молодого мужа красавчиком и захихикала. Однако когда Максим предложил и ее снять, поспешно отказалась.

Напомним, что пока юморист мотается с концертами по различным странам, его супруга проводит время на Кипре. Там поселилась семья после переезда из Израиля, где находилась в первое время, когда покинула Россию. Говорят, у Аллы и Максима есть элитная недвижимость в Лимассоле, а дети Гарри и Лиза посещают школу неподалеку.

*признан Минюстом России иностранным агентом