Мощные взрывы прогремели в Днепропетровске и Одессе

Взрыв прогремел в Днепропетровске. Как сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на ВСУ, перед взрывом над городом наблюдали скоростную цель. Какой именно объект поражен, городские власти пока не сообщают.

Взрывы прогремели и в Одессе. Местные паблики сообщили об атаке баллистической ракеты. Также ВС России атаковали беспилотниками "Герань" и гиперзвуковыми "Кинжалами" международный аэропорт Жуляны в Киеве.

Еще одной целью ударов российской армии стали полигон и тренировочная база в населенном пункте Десна в Черкасской области, передает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. О масштабах урона пока не сообщается. Также поражен один из крупнейших полигонов с тренировочной базой в Широком Лане под Николаевом.