Владимир Зеленский хотел бы занимать пост президента Украины до завершения конфликта. Глава киевского режима заявил в интервью Sky News: он если не самым лучший, то самый опытный лидер, способный провести страну через нынешнюю ситуацию.

Тем временем бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обошел президента Владимира Зеленского в рейтингах доверия украинцев. Согласно опросам, у экс-главкома 62% поддержки, против 50% у Зеленского.

Тем не менее, глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее предложил Зеленскому баллотироваться на второй срок. Ермак подчеркнул, что считает действующего президента "лучшим лидером за все годы независимости страны".