Лавров оценил процесс нормализации отношений России и США

Администрация президента США Дональда Трампа выступила с предложением начать переговоры о нормализации отношений с Россией.

Именно она стала инициатором, сообщил глава МИД России Сергей Лавров на международном форуме "Примаковские чтения". Москва приняла это предложение, несмотря на существующие глубокие разногласия.

Этот процесс (нормализации отношений – прим. ред.), конечно же, непростой на мировой арене, в рамках которой этот диалог развивается, не быстрый", - отметил министр.

Диалог между странами пойдет на благо всему человечеству, позволит предотвратить глобальные кризисы, добавил Лавров.

Накануне в Кремле заявили, что президент Владимир Путин готов встреться с коллегой Дональдом Трампом при должном уровне подготовки.