Путин обсудил с королем Бахрейна ситуацию на Ближнем Востоке

Ситуацию на Ближнем Востоке сегодня по телефону обсудили Владимир Путин и король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа.

Лидеры высказались за скорейшее восстановление мира и стабильности. Путин отметил плодотворную работу делегации Бахрейна на Петербургском экономическом форуме. Обе стороны настроены на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества в торговле, экономике, финансах и гуманитарной сфере.

Собеседники также подтвердили актуальность первого российско-арабского саммита. Он пройдет в октябре в Москве.