В МГТУ имени Баумана проходит образовательный форум "Ключ на старт"

В столичном МГТУ имени Баумана проходит образовательный форум "Ключ на старт". Он объединил два направления науки - "Освоение космоса", а также "Вооружение и военная техника".

Мероприятие проводится для участников олимпиады "Я - профессионал" - это один из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". На площадке ведущего технического вуза страны собрались студенты из разных регионов, а еще ученые, преподаватели, главы крупных отраслевых предприятий и госкомпаний.

Программа насыщенная. В течение нескольких дней участники смогут познакомиться с летчиками - космонавтами, генеральными конструкторами, известными деятелями науки.