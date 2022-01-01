Российские войска освободили Дылеевку в ДНР

Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Дылеевка в ДНР, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Ранее ВС России нанесли групповой удар по целям на Украине. Применялось высокоточное оружие и ударные беспилотники. Поражены все цели: предприятия военно-промышленного комплекса в Киевской области, а также инфраструктура военного аэродрома и арсенал украинского минно-торпедного вооружения.

Кроме того, стало известно, что Армия России нанесла ракетный удар по военному полигону ВСУ в районе Давыдова Брода Херсонской области. Использовался комплекс "Искандер" и ракета с кассетной боевой частью. Потери противника превысили 70 военных и десять автомобилей. Также уничтожен расчёт ПВО, находившийся рядом.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.