Наркоман швырнул двухлетнего ребенка на пол в "Шереметьево"

Следственный комитет возбудил уголовное дело на мужчину, который схватил двухлетнего ребенка и с высоты своего роста швырнул его на пол.

Жуткий инцидент произошел 23 июня в зоне прилета аэропорта "Шереметьево". 31-летний белорус прилетел из Египта, а семья двухлетнего мальчика – из афганского Кабула. Сначала мужчина несколько секунд стоял возле ребенка и смотрел на него, после схватил и силой швырнул об пол. Малыш потерял сознание. Затем неадекват надел солнцезащитные очки и улегся на плитку.

Ребенка экстренно доставили в Клинику доктора Рошаля. Состояние малыша оценивается как тяжелое, но стабильное. У него диагностирован перелом позвоночника и свода черепа. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Telegram-каналы Baza и 112 пишут, что ребенок в коме.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Мужчину задержала транспортная полиция. Что стало мотивом зверского поступка, выясняют следователи. Известно, что белорус был под наркотиками.