Начало серийного выпуска "Орешника" на Западе признали поворотным моментом

Начало серийного выпуска баллистических ракет средней дальности "Орешник" может изменить ход событий в мире. Поступление ракеты на вооружение - поворотный момент в развитии возможностей российских ракетных войск, которые ранее состояли исключительно из комплексов малой дальности "Искандер-М" и систем межконтинентальной дальности, таких как "Сармат".

Как поясняют эксперты издания Military Watch Magazine, такой разброс в характеристиках оставлял мало возможностей для нанесения тактических обычных или ядерных ударов по более близким целям - таким как американские военные объекты на Гуаме или в Соединенном Королевстве. "Орешник" же устраняет эту проблему.

Дальность "Орешника" с разделяющейся головной частью составляет 5,5 тысячи километров. Боевые блоки ракеты атакуют цель со скоростью 10 чисел Маха, поэтому их практически невозможно перехватить. Как указал ранее президент России Владимир Путин, боевые блоки "Орешника" способны выдержать температуру, равную температуре на поверхности Солнца.