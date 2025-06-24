Безутешная Высоцкая без грамма косметики пришла проститься с Талызиной

Сегодня, 24 июня, в Москве проходит церемония прощания с известной актрисой Валентиной Талызиной. Траурное мероприятие организовано в Театре им. Моссовета. Там служила актриса не один десяток лет.

Отдать последнюю дань уважения Талызиной пришло множество поклонников и артистов. Почтить память актрисы явились Александр Яцко, Владимир Сулимов, Ольга Анохина, Лариса Кузнецова, Елена Валюшкина и многие другие. Не остались в стороне и Андрей Кончаловский с супругой, актрисой Юлией Высоцкой. Режиссер выступил с прощальным словом, передает "МК".

"Прямой, искренний, нелегкий человек. Нелегкий, потому что искренний. Безусловный талант. Ее слова были суд безусловного таланта... Я ее побаивался. Все мы ее немного побаивались", - признался Андрей Кончаловский со сцены.

Рядом с ним, держа букет белых калл, стояла безутешная Юлия Высоцкая. Чтобы проститься с Валентиной Талызиной, обычно яркая и эффектная актриса на сей раз явилась в театр без грамма косметики, с распущенными волосами без укладки и в простом темном платье, накинув поверх него черный объемный пиджак.

Напомним, что народная артистка РСФСР Валентина Талызина ушла из жизни 21 июня. Ей было 90 лет. Легендарную актрису похоронят на Ваганьковском кладбище.