Художественные полотна, стихи и кинохроники, посвящённые природе подвига и силе духа. В Москве в Музее современной истории России открылась выставка "Сёстры".

Она проходит в рамках народного проекта "Уголь земли Русской" и рассказывает о возлюбленных, дочерях и матерях защитников Родины. На экспозиции выставлены работы представителей движения "Живопись на службе Отечеству".

Центральное произведение - картина "Повенчанные с войной", написанная специально для мероприятия. Ну а главным событием стала вновь обретённая старинная икона Богородицы "Неопалимая Купина". Её спасли из-под завалов храма, разрушенного на линии боевого соприкосновения в Донбассе.