Собянин: Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет 5 и 6 июля

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал о программе благотворительного фестиваля "Город неравнодушных". Он пройдет в саду имени Баумана 5 и 6 июля.

Как отмечается, 30 столичных НКО проведут благотворительную ярмарку в рамках "Города неравнодушных". Собранные средства они направят на помощь подопечным фондов.

"На фестивале можно будет интересно провести время всей семьёй: поучаствовать в мастер-классах, пройти квесты, позаниматься йогой и т.д. Для самых маленьких гостей откроется детская зона. В локации "Пушистый друг" посетители смогут прогуляться с животными из приютов и при желании забрать их домой. Также запланированы деловая программа с известными экспертами, творческое шоу и вечера живой музыки", - говорится в сообщении.

Ранее Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс грантов для НКО. Он продлится до 3 июля.