Собянин рассказал, какие территории благоустроят в центре Москвы в этом году

Сразу несколько проектов благоустройства будут реализованы в этом году в центре Москвы. О некоторых сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своём личном блоге. Так, в Хамовниках преобразят сквер 10-летия Октября. В Тверском - обновят Триумфальную площадь. А в Красносельском районе благоустроят территорию Алексеевского монастыря.

В Красносельском районе на территории древнего женского монастыря, Алексеевского, непривычно шумно. Обитель, построенная еще в начале 19 века, недавно была отреставрирована, но на этом благоустройство не закончилось.

"Комплексом работ предусмотрены мероприятия по устройству нового забора, старый мы ранее демонтировали. На объекте предусмотрено 5 некапитальных сооружений. По четырём из них фундаменты уже готовы. Там, где фундаменты сделаны, мы уже приступили к сборке металлокаркаса стен", - сообщил Михаил Конопельченко, начальник управления службы заказчика департамента капитального ремонта.

Здесь появится искусственный пруд с дорожками для прогулок, лавочками и беседкой. Вокруг разобьют цветники и дополнительно высадят деревья и кустарники. У часовни иконы Божией Матери "Неувядаемый цвет" появится архитектурно-художественная подсветка, но и это еще не все.

"Устройство китонафа - это мемориальная зона в память об утраченном кладбище на территории данного монастыря. Выглядеть он будет как небольшая часовня, которая будет встроена в реконструированное ограждение. По бокам будут установлены гранитные плиты, на которых будут высечены фамилии людей, которые были захоронены на этом кладбище до революции", - рассказала Марта Кузнецова, гендиректор проектной организации.

А вот на Озерковской набережной работы по благоустройству уже завершены. Появился новый газон, обустроили экологичную парковку для машин и построили несколько игровых площадок. По словам мэра, в этом году в центральном административном округе платинируют обновить еще несколько территорий:

"В прошлом году привели в порядок парк "Усадьба Трубецких" в Хамовниках, выставочное пространство возле информационного агентства ТАСС, территории Всероссийского музея декоративного искусства на Делегатской улице и школы при Алексеевском монастыре. В этом году освежим еще несколько территорий. В Тверском районе благоустроим квартал, ограниченный улицами Новослободская, Бутырский Вал, Лесная и 2-м Лесным переулком. В общей сложности приведём в порядок 17 дворовых территорий – обновим детские и спортивные площадки, а для четвероногих питомцев создадим зону для прогулок и тренировок. Обустроим и зоны для тихого отдыха".

Так, в рамках работ преобразится и сквер 10-летия Октября в Хамовниках. По проекту в скором времени здесь появится большая спортивная площадка с тренажёрами и зоны отдыха с парковыми качелями и скамейками, а сквер станет еще более зеленым и уютным.