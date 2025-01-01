Сын Паулины Андреевой оказался похож на Федора Бондарчука

В марте Паулина Андреева объявила о расставании с Федором Бондарчуком. Актриса и режиссер были вместе девять лет, почти шесть из которых — в официальном браке.

По некоторым данным, после развода Паулина с сыном Иваном съехали из дома режиссера. Точную причину развода ни Бондарчук, ни Андреева не назвали. По слухам, артистка не смогла привыкнуть к образу жизни мужа, который много времени уделяет друзьям и любит вечеринки.

Отметим, что широкая общественность ни разу не видела сына Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Знаменитости тщательно сохраняют конфиденциальность. Однако сестра Федора Наталья Бондарчук в новом интервью сообщила, что видела ребенка, и уверена, что он похож на отца, передает "Караван историй".

"Мне кажется, что все наши младшенькие очень похожи, одна порода... С братом мы постоянно делимся фотографиями наших детей и внуков", - сообщила Наталья Бондарчук.

Отметим, что после развода Паулина Андреева начала жизнь с чистого листа. Актриса преобразилась внешне — она отрезала волосы, сделав стильное каре. Новая прическа придала Андреевой свежести и дерзости, считают поклонники в Сети. Навела "порядок" актриса и на своей странице в соцсети. Даже из личного блога она вычеркнула Бондарчука. Паулина, как это часто делают женщины после развода, удалила все фотографии с бывшим мужем. Под чистку попал и пост, в котором актриса объявила о расставании