На фоне сообщений о разводе обнародован ультиматум Миддлтон: "Не позволит сделать подобное со своими детьми"

Из Лондона на прошлой неделе пришли тревожные новости. Принцессе Уэльской стало хуже после 9-месячной ремиссии. По слухам, организм Кейт дал сбой из-за нервной обстановки во дворце. Якобы доводит Миддлтон муж, который никак не может забыть свою давнюю зазнобу.

По сообщениям Daily Mail, Уильям нанял адвокатов, которые были на стороне принцессы Дианы во время расторжения брака с тогда еще принцем Чарльзом. Журналисты выдвинули версию, что юристы должны проработать вопросы, касающиеся детей Уэльских на случай развода пары.

Как рассказал королевский биограф Том Куинн, Кэтрин еще несколько лет назад поставила королевской семье ультиматум касательно наследников, обозначив, что дороже счастья ее детей нет ничего. Миддлтон понимала, что детство ее мужа и деверя — британских принцев Гарри и Уильяма — нельзя назвать счастливым. Они росли в атмосфере безразличия и отчужденности. Гарри в мемуарах описывал свое детство как непрекращающийся цикл из боли и страданий. Больше всего сына короля задевало, что он видел родителей около получаса в день.

Чтобы избежать подобных откровений своих детей Кейт объявила монаршим родственникам: либо она максимально адаптирует рабочий план к графику своих наследников, либо пусть на нее не рассчитывают. Куинн напомнил, что Миддлтон отказалась жить в Кенсингтонском дворце и решилась на переезд в скромный в коттедж Аделаида, чтобы Джордж, Шарлотта и Луи могли гулять на заднем дворе и ходить в школу поблизости.

"У них всегда будет пример Карла III, который публично заявлял о том, что его отправили в Шотландию в эту ужасную школу, чтобы сделать из него мужчину. Кейт ни за что не сделает что-то подобное со своими детьми", — отметил Том Куинн.

В случае развода с Уильямом Миддлтон будет биться за детей до последнего. Это грозит королевской семье скандалом, какого в Британии еще не видели.