СВР пообещала проверять выполнение Сербией обещания не поставлять оружия Киеву

Москва сербским коллегам доверяет. Россия верит заявлением президента Сербии Александра Вучича о прекращении Белградом поставок оружия Украине. Об этом заявил директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Нарышкин напомнил заявление сербского президента Вучича о том, что Сербия, если не прекращает, то приостанавливает поставку оружия Киеву. Отвечая на вопросы журналистов, глава СВР отметил: доверяют, но будут проверять, передает ТАСС.

Днем ранее СВР раскрыла схему поставок оружия сербскими предприятиями Украине. По данным разведки, в Сербии производятся комплекты для сборки снарядов и ракет. Сама же сборка происходит на предприятиях Болгарии и Чехии.